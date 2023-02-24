الكوكي غاضب من التحكيم (فيديو)

أبدى مدرب شباب بلوزداد غضبه من الحكم المالي الذي أدار مقابلة الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا أمام المريخ السوداني.

وأكد التقني التونسي، في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي العاصمي، أن حكم المقابلة حرم شباب بلوزداد من ضربتي جزاء واضحتين، بالإضافة على منحه ضربة جزاء مشكوك فيها للمنافس سمحت له بتسجيل الهدف الوحيد في المواجهة.

كما أرجع الكوكي سبب الهزيمة للفرص الكثيرة الضائعة من طرف لاعبيه سواء قبل تلقي الهدف أول بعده، وهو نفس السيناريو الذي حدث في مقابلة الترجي التونسي الماضية –حسبه-.

ووفق ذات المتحدث فإن فرص تأهل شباب بلوزداد قائمة وذلك عن طريق تحقيق الفوز في المواجهتين المقبلتين بالجزائر ضد المريخ والزمالك قبل التنقل في الجولة الأخيرة إلى تونس لمواجهة الترجي.