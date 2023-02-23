الرئيس تبون يؤكد صب الزيادات قبل رمضان

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الزيادات المقررة في الأجور سيتم صبها قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وفي مقتطفات من لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي سيبث سهرة اليوم الجمعة، على قنوات التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية والقنوات الخاصة، أوضح رئيس الجمهورية بأن الزيادات المقررة في الأجور والتي سبق الإعلان عنها "ستصب كلها قبل رمضان".

كما تطرق الرئيس تبون، خلال هذا اللقاء، إلى مسألة الحق النقابي، مشددا على أنه "مضمون دستوريا".

وعلى صعيد آخر، عرج الرئيس تبون على الرقمنة، مؤكدا على أنها "ستكون واقعا، سواء بالإرادة أو بالقوة"، فضلا عن مسألة التنمية التي قال بشأنها : "عدوي الحالي هو عدم التنمية".

وفي المجال الاجتماعي، شدد رئيس الجمهورية على عدم وجود عمليات هدم أو طرد من السكنات المأهولة بطريقة غير قانونية، خلال فصل الشتاء.