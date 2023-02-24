رحلة سياحية تتحول إلى مأساة بتيكجدة (فيديو)

أفاد الملازم الأول، عبدات يوسف، المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، أن الحصيلة النهائية لحادث انحراف الحافلة بمنطقة تيكجدة هي 10 وفيات تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و75 سنة، بالإضافة إلى 35 جريحا.

وأغلب الضحايا من الأطفال الذي كانوا في رحلة سياحية عبر حافلة انحرفت وسقطت في منحدر بالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بمنطقة تيكجدة التابعة لبلدية الأصنام.

ووقع الحادث على متن حافلة من نوع "هيونداي" تحمل ترقيم 16 كانت في رحلة العودة إلى الجزائر العاصمة وبالضبط بلدية برج الكيفان، أين تعرضت لعطب الفرملة لتهوي بأحد المنحدرات بعمق 150 متر.

وتدخلت فور وقوع الحادث عناصر الحماية المدنية بجميع وحداتها ممثلة في إسعافات الوحدة الرئيسية ووحدات قطاع حيزر والأصنام وبشلول ووحدة تيكجدة مرفوقة بعناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية الأصنام، قصد تحويل المصابين والوفيات وتسهيل حركة المرور بالطريق الوطني رقم 33.

وفي بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فإنه تم نقل المصابين إلى العيادة المتعددة الخدمات بحيزر ومن ثم تحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة.