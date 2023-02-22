توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين الجزائر والإمارات

توجت أشغال الدورة الـ 15 للجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية، المنعقدة اليوم الجمعة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، برئاسة وزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري، بالتوقيع على خمس اتفاقيات تعاون.

ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم للتعاون الصناعي والتكنولوجي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرقمنة، مذكرة تفاهم في مجال الهندسة الزلزالية، إضافة إلى برنامج تنفيذي في مجال المواصفات والتقييس، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة.

وفي كلمة له خلال أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية، أكد زغدار بأن "عقد هذه اللجنة يعكس إرادة قيادتي البلدين للارتقاء بالتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية"، مضيفا بأن هذه الدورة تشكل "فرصة لتقييم مستوى التعاون واقتراح السبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى التعاون إلى تطلعات قيادتي وشعبي البلدين"، حسب نفس المصدر.

ودعا الوزير رجال الأعمال في البلدين إلى التواصل وتكثيف اللقاءات لبحث الإمكانيات والفرص المتاحة لرفع المبادلات التجارية والاستثمارات البينية.

وأبرز زغدار، في ذات السياق، الإصلاحات والتعديلات التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر وعلى رأسها إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الاستثمار في البلاد.

وناقش المشاركون في أشغال اللجنة التي حضرها أيضا وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات العربية المتحدة، أحمد الزيودي، عدة ملفات تتعلق بالتعاون الثنائي في مجالات الاستثمار، المبادلات التجارية، الصناعة، الرقمنة، عصرنة الإدارة، الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة، الفلاحة، البيئة، السياحة، الطاقات المتجددة، النقل، البنية التحتية.

وفي ختام الأشغال، وقع الجانبان على محضر اجتماع الدورة التي تتضمن مخرجات الدورة، وعلى رأسها عقد الدورة الأولى لمجلس الأعمال الجزائري-الإماراتي بأبوظبي في ماي المقبل، الاجتماع الأول للجنة النقل البحري خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 2023، والدورة الأولى لفريق العمل الجزائري الإماراتي للتعاون في مجال الاستثمار، وفقا لبيان الوزارة.