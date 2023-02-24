"السنافر" يواصلون إهدار النقاط

واصل شباب قسنطينة نتائجه السلبية منذ انطلاق مرحلة العودة من الرابطة المحرفة الأولى بعدما اكتفى بنقطة التعادل من تنقله إلى شلغوم العيد لمواجهة النادي المحلي، في افتتاح الجولة الثامنة عشر من الرابطة المحترفة الأولى.

وفشل أشبال المدرب خير الدين ماضوي من الفوز على هلال شغلوم العيد، المثقل بالمشاكل منذ بداية الموسم، والذي حقق نقطته الثانية فقط من 17 مواجهة.

ويبدو أن نادي مدينة الجسور المعلقة دخل مرحلة فراغ منذ استئناف المنافسة بعد نهاية "الشان"، حيث تعادل مع اتحاد خنشلة ثم أقصي من منافسة الكأس على يد نادي بارادو ثم تعثر اليوم أمام هلال شلغوم العيد.

ويبقى "السياسي" في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، فيما يتذيل هلال شلغوم العيد الترتيب بنقطتين فقط.

في مقابلة أخرى احتضنها ملعب الدار البيضاء بالعاصمة، نجح أولمبي الشلف في العودة بنقطة على حساب نادي بارادو.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المواجهة إثارة كبيرة حين سجل النادي المحلي هدفين متتاليين في الدقيقتين 86 و90+7 عن طريق زروقي ودوار على التوالي، بعدما كان متأخرا في النتيجة بهدف سويبع في الدقيقة 65.

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر صافرة النهاية نجح الضيوف في التعديل عند الدقيقة 90+16 عن طريق ضربة جزاء.

ولا تخدم هذه النتيجة أبناء الأكاديمية المتواجدون في مركز غير مريح (المركز 14- 17 نقطة)، في الوقت الذي رفعت الأولمي رصيده إلى النقطة 21 في المركز 12.

النتائج:

هلال شلغوم العيد - شباب قسنطينة 1-1

نادي بارادو - أولمبي الشلف 2-2

السبت 25 فبراير:

اتحاد خنشلة - مولودية البيض

مولودية الجزائر - أمل الأربعاء

وفاق سطيف - نجم مقرة

شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة

لقاءات مؤجلة :

شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر

مولودية وهران - شباب بلوزداد

-- الترتيب النقاط لعب

1. شباب بلوزداد 37 15

2. شباب قسنطينة 31 17

3. شبيبة الساورة 28 17

4. مولودية الجزائر 27 17

5. وفاق سطيف 26 17

6. اتحاد الجزائر 25 15

-- مولودية وهران 25 17

8. اتحاد خنشلة 24 16

9. نجم مقرة 23 17

10. أمل الأربعاء 22 17

-- اتحاد بسكرة 22 17

12. جمعية الشلف 21 17

13. مولودية البيض 19 16

14. نادي بارادو 17 17

15. شبيبة القبائل 12 15

16. هلال شلغوم العيد 02 17