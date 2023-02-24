تحديد موعد ومكان إجراء مواجهة النيجر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عن موعد ومكان إجراء مقابلة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ضد النيجر في إطار تصفيات "كان" 2023.

وأعلنت "الفاف"، في بيان، أن مقابلة الجولة الثالثة من التصفيات (المجموعة السادسة) ستجرى يوم الخميس 23 مارس المقبل ابتداء من الساعة العاشرة ليلا على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة.

ومن الممكن أن تكون المواجهة في سهرة رمضانية في حال ثبوت رؤية الهلال خلال ليلة الشك التي ستكون يوم قبل المقابلة (الأربعاء 22 مارس 2023).

وحسب ذات المصدر فإن الطاقم التحكيمي الذي يدير المواجهة سيكون من السودان بقيادة محمود علي محمود إسماعيل (حكم رئيسي)، محمد عبد الله إبراهيم (مساعد أول)، عمر حميد محمد أحمد (مساعد ثاني) والصديق محمد التريف (حكم رابع).

فيما يخص مقابلة الجولة الرابعة التي ستقام بعد أربعة أيام (27 مارس 2023)، فإن مكان إجراءها لم يحدد بعد، باعتبار أن منتخب النيجر لا يستطيع الاستقبال في بلاده بسبب عدم تأهل الملاعب.