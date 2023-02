Accident de Tikedjda: Le président Tebboune présente ses condoléances

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances aux familles des victimes du grave accident de la route survenu vendredi à Tikjda (W. Bouira), faisant dix (10) morts.

"Résignés à la volonté de Dieu...Notre cœur est attristé par le terrible accident qui a coûté la vie à des enfants, des femmes et des hommes à Tikjda. Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes, que Dieu ait leurs âmes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a écrit le Président de la République sur son compte officiel Twitter.