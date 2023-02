Saad Lamjarred condamné à six ans de prison

Le chanteur marocain a été reconnu coupable d’avoir violé et frappé une jeune femme dans une chambre d’hôtel à Paris en octobre 2016.

La cour d'assises de Paris a condamné vendredi à six ans de prison le célèbre chanteur marocain Saad Lamjarred, reconnu coupable d'avoir violé et frappé une jeune femme dans une chambre d'hôtel dans la capitale en octobre 2016.

Après sept heures de délibéré, la cour s'est dite « convaincue » du viol, « décrit de manière constante et précise » par la partie civile Laura P. depuis sa plainte.

Un mandat de dépôt a été décerné, Saad Lamjarred va donc être détenu immédiatement.