أهم تصريحات الرئيس تبون

-- بعض التصرفات تبدو على أنها تسلط ، أنا ملزم باسترجاع هيبة الدولة .

- لايمكن استعادة الهيبة بالسب والشتم والتسلط ، هذا ليس في برنامج رئيس الجمهورية ولا ضمن ذهنية المسؤولين والمسيرين .

- بالنسبة لهدم البنايات غير القانونية ، الوالي لا يعطي الأمر بالهدم بشكل مباشر وهناك إجراءات لا تتطلب تدخل الوالي نفسه .

- لابد أن تكون هنالك تحريات قبل الهدم,

- الدولة تدافع عن ممتلكاتها وأيضا على حقوق المواطن.

- من البديهي في فصل الشتاء ألا يكون هناك ترحيل الا بعض الاستثناءات، وفيما بعد القانون يطبق، القانون المدروس وليس قانون الغاب.

- فرق بين التسلط وهيبة الدولة الحقيقية.

- هناك برنامج أنا ملزم به ولا بد ان يطبق ، والمبررات بخصوص بعض التأخرات أنا ارفضها.

- حماية المواطن هي الأساس وهذه ليست ديماغوجية.

- بخصوص الوكالة الوطنية للتشغيل نحن بصدد تسوية 600 ألف حالة، بقي منها 28 الى 30 ألف في القطاع الاقتصادي .

- بحلول ديسمبر 2023 سيكون الجميع مدمجين .

- بداية الزيادات شهر مارس القادم قبل رمضان.

- لم نر من إيطاليا أية ضرر .

- أُعطي لمحة تاريخية هناك من لا يتذكرها بشكل جيد، كل الناس كان في الجزائر إرهابيون من 15 جنسية ولم نجد الا ايطاليا إلى جانبنا.

- أوروبا ضربت علينا حصارا جويا بإيعاز من الرئيس الفرنسي السابق ميتيران، إلا ايطاليا وقفت معنا.

- قتل 9 بحارة إيطاليون في ميناء جيجل لإبعاد ايطاليا عن الجزائر لكنها ظلت وفية لنا.

- صندوق النقد الدولي أدار ظهره لنا إلا ايطاليا أدانتنا 15 مليار دولار .

- بخصوص العلاقات مع إسبانيا لا جديد في القضية ، وآسف لتدهور العلاقات معها.

- لقد قاموا بخطوة خاطئة، قلتها مرارا وتكرارا الشعب الاسباني لا علاقة له بهذا ، واحترامنا له وللملك الاسباني مستمر .

- أخذنا قرارا أمس مع وزير الخارجية ، هذا الأسبوع نفتح السفارة في كييف ، لدينا علاقات عادية مع أوكرانيا وعلاقاتنا مع روسيا معروفة.



- الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة عظمى تريد توسيع نفوذها ، الجزائر قوة نافذة، وقوة اقتصادية وسياسية معروفة.

- لقد طمأنا اصدقاءنا الامريكيين باننا لسنا ضدهم، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية ان تتيقن اننا بلد صديق، و أديولوجيا وسياسيا نحن بلد غير منحاز.

- عدوي الحالي هو عدم التنمية الذي سأسخر له كل الوسائل لمحاربته





- أقل تكريم لأفراد الحماية المدنية المشاركين في عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا هو تقليدهم وسام الاستحقاق الوطني .

- ما قاموا به ليس شيئا بسيطا ولا يمكن تعوضه بالمال ، ولوكان هذا ممكنا فسأعوضهم ماليا لا مشكلة في ذلك ، وحتى الطيارين الذين قادوا الرحلات دخلوا أجواء كانت مغلقة.

- نحن نشجع السياحة الداخلية.

- هناك سياحة المعالم التاريخية ، وسياحة المناظر الطبيعية ، هناك أيضا السياحة الدينية، نحن في الجزائر لدينا السياحة السياسية على غرار القصبة ، هناك من يريد ان يرى مسارح معركة الجزائر مثلا.

- الجزائر استرجعت مكانتها والشعب يقول كلمته اليوم.

- كلمة التزوير لم تعد موجودة في الجزائر اليوم.