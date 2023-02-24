أهم تصريحات الرئيس تبون

-- بعض التصرفات تبدو على أنها تسلط ، أنا ملزم باسترجاع هيبة الدولة .
- لايمكن استعادة الهيبة بالسب والشتم والتسلط ، هذا ليس في برنامج رئيس الجمهورية ولا ضمن ذهنية المسؤولين والمسيرين .
- بالنسبة لهدم البنايات غير القانونية ، الوالي لا يعطي الأمر بالهدم بشكل مباشر وهناك إجراءات لا تتطلب تدخل الوالي نفسه .
- لابد أن تكون هنالك تحريات قبل الهدم,
- الدولة تدافع عن ممتلكاتها وأيضا على حقوق المواطن.
- من البديهي في فصل الشتاء ألا يكون هناك ترحيل الا بعض الاستثناءات، وفيما بعد القانون يطبق، القانون المدروس وليس قانون الغاب.
- فرق بين التسلط وهيبة الدولة الحقيقية.
- هناك برنامج أنا ملزم به ولا بد ان يطبق ، والمبررات بخصوص بعض التأخرات أنا ارفضها.
- حماية المواطن هي الأساس وهذه ليست ديماغوجية.
- بخصوص الوكالة الوطنية للتشغيل نحن بصدد تسوية 600 ألف حالة، بقي منها 28 الى 30 ألف في القطاع الاقتصادي .
- بحلول ديسمبر 2023 سيكون الجميع مدمجين .
- بداية الزيادات شهر مارس القادم قبل رمضان.
- لم نر من إيطاليا أية ضرر .
- أُعطي لمحة تاريخية هناك من لا يتذكرها بشكل جيد، كل الناس كان في الجزائر إرهابيون من 15 جنسية ولم نجد الا ايطاليا إلى جانبنا.
- أوروبا ضربت علينا حصارا جويا بإيعاز من الرئيس الفرنسي السابق ميتيران، إلا ايطاليا وقفت معنا.
- قتل 9 بحارة إيطاليون في ميناء جيجل لإبعاد ايطاليا عن الجزائر لكنها ظلت وفية لنا.
- صندوق النقد الدولي أدار ظهره لنا إلا ايطاليا أدانتنا 15 مليار دولار .
- بخصوص العلاقات مع إسبانيا لا جديد في القضية ، وآسف لتدهور العلاقات معها.
- لقد قاموا بخطوة خاطئة، قلتها مرارا وتكرارا الشعب الاسباني لا علاقة له بهذا ، واحترامنا له وللملك الاسباني مستمر .
- أخذنا قرارا أمس مع وزير الخارجية ، هذا الأسبوع نفتح السفارة في كييف ، لدينا علاقات عادية مع أوكرانيا وعلاقاتنا مع روسيا معروفة.
- الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة عظمى تريد توسيع نفوذها ، الجزائر قوة نافذة، وقوة اقتصادية وسياسية معروفة.
- لقد طمأنا اصدقاءنا الامريكيين باننا لسنا ضدهم، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية ان تتيقن اننا بلد صديق، و أديولوجيا وسياسيا نحن بلد غير منحاز.
- عدوي الحالي هو عدم التنمية الذي سأسخر له كل الوسائل لمحاربته
- أقل تكريم لأفراد الحماية المدنية المشاركين في عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا هو تقليدهم وسام الاستحقاق الوطني .
- ما قاموا به ليس شيئا بسيطا ولا يمكن تعوضه بالمال ، ولوكان هذا ممكنا فسأعوضهم ماليا لا مشكلة في ذلك ، وحتى الطيارين الذين قادوا الرحلات دخلوا أجواء كانت مغلقة.
- نحن نشجع السياحة الداخلية.
- هناك سياحة المعالم التاريخية ، وسياحة المناظر الطبيعية ، هناك أيضا السياحة الدينية، نحن في الجزائر لدينا السياحة السياسية على غرار القصبة ، هناك من يريد ان يرى مسارح معركة الجزائر مثلا.
- الجزائر استرجعت مكانتها والشعب يقول كلمته اليوم.
- كلمة التزوير لم تعد موجودة في الجزائر اليوم.