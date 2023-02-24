حادث تيكجدة : مرافق الشباب والرياضة لإيواء عائلات الضحايا

اتخذت مديرة الشباب والرياضة لولاية البويرة، الجمعة، وبالتنسيق مع مدير ديوان مؤسسات الشباب إجراءات مستعجلة

على إثر حادث المرور المميت الذي وقع بمنطقة تيكجدة.

وقررت المديرة تسخير خلية الإصغاء المتكونة من الأخصائيين النفسانيين للمتابعة ومرافقة الجرحى.

كما وجهت بتسخير بيت الشباب "فاني محمد عاشور" بالبويرة لإيواء عائلات الضحايا والجرحى والتكفل بهم من كل النواحي ، مع وضع وحدة الإيواء للمركب المتعدد الرياضات بالبويرة لنفس الغرض.

جدير بالذكر أن هذا القرار تزامن مع بداية وصول عائلات الضحايا والمصابين من مختلف بلديات العاصمة.