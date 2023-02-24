4 جرحى في حادث انقلاب سيارة بالجلفة

أصيب أربعة اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جراء حادث مرور وقع اليوم الجمعة ، بمنطقة فورس ببلدية تعظميت في الجلفة.

وتدخلت إسعافات المركز المتقدم بواد الصدر مدعمة باسعافات الوحدة الثانوية بعين الإبل ، في حدود الساعة السادسة مساء إلا 6 دقائق بعد حادث انحراف وانقلاب سيارة من نوع "هيليكس"، بالطريق البلدي 17 الرابط بين بلدية تعظميت ومنطقة فورس.

المصابون الأربعة تتراوح اعمارهم بين 08 أشهر و 33 سنة ، تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة ، حيث تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة، ومن ثمة جرى تحويلهم إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بعاصمة الولاية.