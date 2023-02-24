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4 جرحى في حادث انقلاب سيارة بالجلفة

مجتمع
24 فيفري 2023 ()
ع. الرخاء / فاطمة .ب
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أصيب أربعة اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جراء حادث مرور وقع اليوم الجمعة ، بمنطقة فورس ببلدية تعظميت في الجلفة.

وتدخلت إسعافات المركز المتقدم بواد الصدر مدعمة باسعافات الوحدة الثانوية بعين الإبل ، في حدود الساعة السادسة مساء إلا 6 دقائق بعد حادث انحراف وانقلاب سيارة من نوع "هيليكس"،  بالطريق البلدي 17 الرابط بين بلدية تعظميت ومنطقة فورس.

المصابون الأربعة تتراوح اعمارهم بين 08 أشهر و 33 سنة ، تعرضوا  لإصابات متفاوتة الخطورة ، حيث  تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة، ومن ثمة جرى تحويلهم إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بعاصمة الولاية.

 

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