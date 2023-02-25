بيان هام لديوان الحج بشأن مقتل معتمرين جزائريين بمكة

أكد الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم السبت، أنه باشر كل الإجراءات اللازمة بخصوص الجريمة التي راح ضحيتها معتمران جزائريان بالسعودية.

وأوضح ديوان الحج والعمرة، في بيان له أنه باشر فورا بالتنسيق مع مصالح القنصلية الجزائرية العامة بجدة ومع مسير وكالة السياحة والأسفار "أنوار الصباح" كل الإجراءات اللازمة التي تقتضيها مثل هذه الأوضاع.

واشارت ذات المصالح، الى أنها تُتابع بمعية القنصلية الجزائرية العامة بجدة ما ستُسفر عليه التحقيقات وكل الإجراءات المتعلقة بالضحيتين يرحمهما الله.

ويأتي هذا التوضيح إثر الحادثة الأليمة التي وقعت يوم الاثنين الماضي بمكة المكرمة والتي راح ضحيتها معتمران جزائريان، ويتعلق الأمر بكل من قويدر بوعبد الله حسان، وقدور برادعي.