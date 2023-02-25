سايحي يتفقد وضعية جرحى حادث "تكجدة"

وقف وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو صباح اليوم، السبت، على الوضعية التي يتواجد عليها جرحى الحادث المروري الأليم الذي وقع مساء يوم أمس الجمعة، بمنطقة تكجدة التابعة لبلدية الأصنام إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين سقوطها في منحدر.

ووفق بيان الوزارة، فان الوزير رفقة الوزيرة اطلعا على الحالة الصحية للمصابين الذين يتواجدون على مستوى مستشفى البويرة وعلى ظروف التكفل الطبي بهم.

جندت الأطقم الطبية وشبه الطبية للتكفل بالجرحى كما تم تشكيل خلية أزمة للسهر على توفير كل المتطلبات الطبية وحتى المرافقة النفسية.