الكناري في الكونغو من أجل التأكيد

يحل اليوم السبت، بداية من الساعة الثانية ظهرا نادي شبيبة القبائل ضيفا على فريق فيتا كلوب الكونغولي وذلك لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وسيلعب " الكناري"، مواجهته مثقلا قليلا بهموم إقصاءه من منافسة كأس الجزائر على يد فريق صفاء خميس مليانة.

ويسعى أبناء جرجرة للتقدم أكثر نحو الدور ربع النهائي، وهم الذين بحوزتهم أربع نقاط وكانت آخر نتيجة لهم الفوز على الوداد المغربي بملعب الخامس جويلية برأسية جميلة من اللاعب بدر الدين سوياد.

وقال المدرب ميلود حمدي حول المباراة، نحن واعون بالمهمة التي تنتظرنا في الكونغو، وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية، نتدارك بها الإقصاء المر في الكأس".

وأردف حمدي:" الجميع عازم على رفع التحدي، كما ركّزنا خلال الحصص التدريبية، على الجانب الذهني للظهور بوجه مشرف أمام فيتا كلوب، وانتزاع نتيجة تسمح لنا بالحفاظ على كامل حظوظنا في تحقيق التأهل إلى الدور القادم".

يذكر أن " الجياسكا"، تتصدر مجموعتها برصيد أربع نقاط متبوعا ببيترو الذي يحوز على أربع نقاط ثم الوداد المغربي بثلاث نقاط وفيتا كلوب بدون نقطة.