Communiqué de l'office du Hadj au sujet des deux pèlerins algériens tués

L'office national du pèlerinage et de la Omra a assuré ce samedi dans un communiqué que toutes les procédures nécessaires en rapport avec le crime qui a coûté la vie à deux ressortissants algériens en Arabie Saoudite ont été lancées en coordination avec le services à Djeddah et l’agence de voyage « Anouar Sabah".

Il précise également suivre l’enquête en cours qui déterminera les circonstances du drame qui a eu lieu lundi dernier, faisant deux victimes, Kouidri Bouabdellah Hassan et Kaddour Bradai.