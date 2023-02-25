اضطراب جوي قوي يجتاح 37 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اضطراب جوي قوي، يجتاح شمال وجنوب البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، أن أمطار غزيرة تصل ما بين 20 و40 ملم محليا، على ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان وتيارت، بالإضافة إلى الشلف، تسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، جيجل وسكيكدة، وذلك ابتداء من السادسة من مساء اليوم، الى غاية مساء يوم غد الأحد.

كما ستعرف ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، وتيارت، تساقط ثلوج كثيفة تتعدى 10 سم، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا الى غاية مساء يوم غد الأحد.

وأشار ذات المصادر، إلى استمرار رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال، تجتاح كل من عين تيموشنت، وهران، مستغانم، جيجل، سكيكدة، عنابة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، المغيير، بسكرة، تمنراست، جانت، عين صالح، تقرت، الوادي وورقلة، وذلك إلي غاية التاسعة ليلا.