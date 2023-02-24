قانون البلدية يشمل بابا كاملا حول المجتمع المدني

كشف اليوم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عن قرب الإعلان عن قانون البلدية الذي قال أنه يشمل باب كامل حول المجتمع المدني، مشيرا إلى عقد المرصد لاتفاقيتين مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين والتعليم المهنيين تهدفان لتكوين وتدريب المجتمع المدني وتحقيق الاندماج الاقتصادي والمهني .

وأكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني،نور الدين بن براهم، في لقاء مع جمعيات المجتمع المدني بولاية تيبازة ،احتضنته قاعة المحاضرات التابعة لولاية تيبازة أن قانون البلدية يوجد في حالة متقدمة جدا وسيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة القامة ،ويضم باب كامل حول المجتمع المدني ، لافتا إلى أن منتدى المجتمع المدني الذي سيتشكل عبر كل ولايات الوطن سيدخل في مرسوم رئاسي كعنصر رسمي في المرسوم .

كما كشف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عن إمضاء اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترمي لانفتاح الجامعة على المجتمع المدني فيما يتعلق بالتدريب والتكوين والبحث العلمي وغيرها ،وكذا اتفاقية مع وزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين لتحقيق الاندماج المهني عن طريق التكوين والتعليم المهنيين ،مؤكدا في السياق أن اللقاء بمثابة خطوة نحو تعزيز التمرين الديمقراطي الرامي إلى ادماج المجتمع المدني كسلطة مضادة قادرة على المتابعة والتقييم ،يتأسس على مبدأ الحرية وممارسة ديمقراطية فضلى تأخذ بعين الاعتبار البعد التشاركي من خلال تسيير المشاريع والانطلاق نحو الحديث انشغالات ومشاكل المواطن .

وأشار رئيس المرصد إلى أن الرؤية السياسية لرئيس الجمهورية تعتمد على الحوار " ومنه وجدنا الصيغة وهي "منتدى المجتمع المدني" مبني على الحرية والاحترام كأولوية بعيدا عن التصادم "، مضيفا أن ادماج المجتمع المدني في التنمية التي تمثل تحدي للدولة والشغل الشاغل لرئيس الجمهورية لارتباطها المباشر بيوميات المواطن يتم من خلال تمثيل هذا الأخير واشراكه فيها ،خاصة في ظل وجود النافذة الديموغرافية التي يمثلها المورد البشري الداخل لسوق العمل والذي يفوق عدد الذين يتوجهون للتقاعد .