Pluies orageuses et neige dans 37 wilayas

Les services météorologiques prévoient de fortes pluies dans plusieurs wilayas du nord et du sud du pays.

Un BMS précise ce vendredi que de fortes pluies qui varieront entre 20 et 40mm concerneront les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Tiaret, Chlef, Tissemsilt, Ain Defla, Médéa, Blida, Tipaza, Alger, Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Jijel et Skikda de 18h à dimanche après-midi.

Des chutes de neige de plus de 10cm sont également attendues dans les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Saida et Tiaret de 21h à dimanche après-midi.

Des vents forts et des vents de sable souffleront par ailleurs jusqu’à 21h sur les wilayas de Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Jijel, Skikda, Annaba, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila, OuledDjellal, El M’ghair, Biskra, Tamanrasset, Djanet, In Salah, Touggourt, El Oued et Ouargla.