شبيبة القبائل ينهزم أمام فيتا كلوب

انهزم شبيبة القبائل، اليوم السبت، ببرازافيل، أمام نادي فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة هدف مقابل صفر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وضيع ممثل كرة القدم الجزائرية فرصة العودة بنتيجة إيجابية بعد تضييع عدة فرص سانحة خاصة في الشوط الأول، قبل أن يعاقب المنافس "الكناري" بهدف الدقيقة 65 عن طريق تسديدة اللاعب مابيدي بعد تراجع رهيب في أداء زملاء بوخنشوش في النصف الثاني من المواجهة.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الرابعة في المركز الأول رفقة بيترو أتليتيكو الأنغولي، متقدمين على الوداد البيضاوي وفيتا كلوب (3 نقاط لكل منهما)، علما أن الناديين الأخيرين يمتلكان مقابلة متأخرة.

وفي الجولة الرابعة من المجموعة الأولى، يستضيف أشبال المدرب ميلود حمدي نادي فيتا كلوب على ملعب 5 جويلية بالعاصمة.