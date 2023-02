Le ministre de la santé rend visite aux victimes de l’accident de Tikjda

Le ministre de la santé, Abdelhak Saihi en compagnie de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kaouther Krikou a rendu visite aux blessés victimes de l'accident de circulation survenu, hier vendredi, à Tikjda dans la commune de l'Essnam (Bouira) suite à une chute d'un bus de transport de voyageurs dans un ravin.

Le ministre s’est enquis de l’état de santé des blessés de l’accident et les conditions de leur prise en charge au niveau de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira, indique un communiqué du ministère, publié sur sa page Facebook.

Le personnel médical et paramédical a été mobilisé pour la prise en charge des blessés. Une cellule de crise a été installé afin d’assurer les besoins médicaux et la prise en charge psychologique, ajoute la même source.