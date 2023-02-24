بيان وزارة الخارجية حول جريمة قتل معتمرين

تقدمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم السبت، بتعازيها لأسرتي المعتمرين الجزائريين الاثنين اللذين قتلا في مكة المكرمة في 20 فيفري الجاري، مؤكدة متابعتها للقضية مع الجهات المعنية من أجل الوقوف على ملابساتها، حسب بيان للوزارة.

وجاء في البيان أنه "على إثر الحادث الأليم الذي أدى إلى مقتل معتمرين جزائريين اثنين بمكة المكرمة بتاريخ 20 فيفري الجاري، تتقدم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بخالص عبارات التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقيدين رحمهما الله".

وأضاف البيان، أن "الوزارة تتابع بالتنسيق مع السفارة الجزائرية بالرياض والقنصلية العامة بجدة، حيثيات هذه القضية من أجل الكشف عن تفاصيلها بالتعاون مع السلطات السعودية".