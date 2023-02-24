انفجار خلال ماراتون بالكاميرون (فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة انفجار خلال ماراثون في الكاميرون، أدى إلى إصابة أكثر من 19 شخصا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الانفجار وقع في مدينة بويا في جنوب غرب البلاد. وأدى إلى إصابة ما لا يقل عن 19 رياضيا.

وأعلنت إحدى الجماعات المسلحة التي تحارب الحكومة مسؤوليتها عن التفجير.

وقال طبيب في غرب الكاميرون، إن 19 رياضيا يتلقون العلاج بعد إصابتهم السبت جراء عدة انفجارات صغيرة خلال سباق عدو في المنطقة التي يقاتل فيها انفصاليون ناطقون بالإنجليزية القوات الحكومية.

ولم يصدر أي تعليق عن السلطات في بلدة بويا بمنطقة جنوب غرب البلاد حيث كان 529 رياضيا يركضون لصعود أعلى جبل في غرب ووسط إفريقيا في إطار سباق جبل الكاميرون للأمل.

وشارك في السباق رياضيون من شرق ووسط وشمال إفريقيا ومن فرنسا.

وأعلن الجناح المسلح لمجلس "إدارة أمبازونيا" وهي واحدة من جماعات الميليشيات الانفصالية، مسؤوليته عن الانفجارات.

وقال المتحدث باسم الجماعة كابو دانيال في تصريح لوكالة "رويترز": "هدفنا الأساسي كان قوات النخبة الكاميرونية.. التي كانت تتولى مهمة تأمين الرياضيين. لن نسمح للكاميرون بمواصلة الاحتلال".