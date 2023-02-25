مولودية الجزائر تعود إلى سكة الانتصارات

حققت مولودية الجزائر، اليوم السبت، أول فوز بعد أكثر من شهرين وذلك على حساب أمل الأربعاء على ملعب الدار البيضاء بالعاصمة.

وسجل هدفي المواجهة، التي تدخل في إطار الجولة الـ18 من الرابطة المحترف، اللاعب علي هارون لصالح النادي العصمي في الدقيقتين 56 و86.

بهذه النتيجة، ارتقى أبناء باب الوادي إلى المركز الثالث برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد أمل الأربعاء في المرتبة العاشرة بـ22 نقطة.

في مقابلة أخرى أجريت في نفس التوقيت (الثالثة زوالا)، عادت مولودية البيض بفوز ثمين من تنقلها إلى خنشلة لمواجهة الاتحاد المحلي بهدف وحيد سجله بلمختار في الدقيقة 39.