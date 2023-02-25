الرابطة الثانية (وسط-غرب): شبيبة تيارت تفتك الصدارة

فرضت شبيبة تيارت التعادل الإيجابي على مستضيفها جمعية وهران بهدفين لمثلهما، ما سمح لها باعتلاء صدارة مجموعة وسط غرب لبطولة القسم الثاني للهواة لأول مرة منذ انطلاق المنافسة، مستغلة انهزام غريمها الرائد السابق، نجم بن عكنون بمعسكر أمام الغالي المحلي.

وشهدت مباراة "لازمو" وشبيبة تيارت غزو "الحباش" لملعب بوعقل بوهران منذ الساعات الأولى لمساندة فريقهم في هذه المباراة الصعبة، مرددين أهازيجهم المعهودة أبرزها "الله..الله..يا الزرقة ما خليتينا عقول" وهي من الأغاني القديمة "النقية" التي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وتحتفظ بها ذاكرة الأنصار.

وينتظر أن تعيش شوارع مدينة تيارت أجواء مميزة هذه الليلة عند وصول مواكب السيارات والحافلات المتنقلة إلى الباهية، احتفالا بتصدر الفريق لترتيب المجموعة، وستكون "عين الجنان" المحطة الأولى لعرس "الحباش" لما لها من رمزية لدى السكان شأنها شأن فريقهم شبيبة تيارت.

النتائج والترتيب:

صفاء خميس مليانة - شباب تموشنت 3 - 1

رائد القبة - مستقبل وادي سلي 0 - 1

جمعية وهران - شبيبة تيارت 2 - 2

مولودية سعيدة - ترجي مستغانم 1 - 4

أولمبي المدية - نصر حسين داي 2 - 2

وداد بوفاريك - شباب المشرية 1 - 1

سريع غليزان - وداد تلمسان 0 - 2

غالي معسكر - نجم بن عكنون 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة تيارت 41 19

2. نجم بن عكنون 40 19

--. ترجي مستغانم 40 19

4. شباب المشرية 39 19

5. مستقبل وادي سلي 35 19

6. صفاء خميس مليانة 29 19

7. شباب تموشنت 28 19

8. وداد بوفاريك 26 19

9. جمعية وهران 25 19

10. نصر حسين داي 23 19

11. أولمبي المدية 20 19

12. مولودية سعيدة 19 19

13. غالي معسكر 17 19

-- وداد تلمسان 17 19

15. رائد القبة 15 19

16. سريع غليزان 0 19.