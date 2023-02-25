الإطاحة بشبكة أنشأت فرعا لبنك أجنبي غير معتمد (فيديو)

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، من الإطاحة بجماعة إجرامية قامت "خفية" بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن الشبكة الإجرامية "أنشأت خفية فرعا لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، مقره بدولة ليتوانيا".

وجاءت العملية "بعد سنة من التحريات المعمقة، حيث تم توقيف عناصر الشبكة وتقديمهم نهاية الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة"، وفقا لنفس المصدر.

ويتابع المعنيون --يضيف البيان-- بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية".