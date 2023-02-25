الجلفة: وفاة شاب بطلق ناري ببنهار

أقدم صبيحة اليوم شاب يبلغ من العمر 31 سنة على وضع حد لحياته بطلقة نارية من بندقية صيد، على مستوى الصدر وذلك داخل خيمة يقيم فيها رفقة أخاه، الذي يمتهم معه رعي الاغنام بمنطقة قليب الطير التابعة لبلدية بنهار في الجلفة، حيث تسببت الطلقة النارية بمقتله بعين المكان، قبل أن يتم تحويله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى النقيب سعداوي المختار بعين وسارة، في وقت فتحت فيه مصالح الدرك الوطني تحقيقا للوقوف على ظروف وأسباب الوفاة، وما إذا كانت الحادثة انتحارا أو حدثت بالخطأ، في انتظار الكشف عن الحقيقة من طرف المصالح المختصة.