نتيجة تهم شباب بلوزداد

وضع الترجي التونسي قدما في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تجاوز، اليوم السبت، الزمالك المصري بثنائية نظيفة على ملعب رادس في العاصمة التونسية.

وسجل هدفي المواجهة، التي تندرج في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، محمد أمين بن رمضان في الدقيقتين 35 و90+2.

وتخدم هذه النتيجة ممثل كرة القدم الجزائرية، شباب بلوزداد، لكن شريطة تحقيقه الفوز في المواجهتين القادمتين بالجزائر ضد كل من المريخ والزمالك قبل التنقل إلى تونس في الجولة الأخيرة.

وبعد إجراء مواجهتي الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، بات الترجي بـ9 نقاط في الصدارة، متبوعا بالمريخ السوداني (4 نقاط)، ثم شباب بلوزداد (3 نقاط) ويتذيل المجموعة الزمالك بنقطة وحيدة.