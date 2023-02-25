بعد الزلزال.. هل تراجع توافد الجزائريين على تركيا؟

تحافظ تركيا، منذ عدة سنوات، على مكانتها كمقصد سياحي على مستوى العالم، وهي من أهم الوجهات السياحية للجزائريين الراغبين في قضاء عطلتهم خارج الوطن، نظرا لتراثها السياحي المتنوع، وجمال مدنها التي تجمع بين سحر الشرق وحداثة الغرب وجودة الخدمات المقدمة. ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الزلزال المدمر، إلا أن الجزائريين صنعوا الاستثناء، مثلما فعلوها مع الأحداث التي عاشتها بسبب الاعتداءات الإرهابية والانقلاب العسكري، ومازالوا يعتبرونها أفضل وجهة سياحية بشهادة أصحاب الوكالات السياحية.

يعتبر الكثير من الجزائريين تركيا، وخاصة العاصمة اسطنبول، وجهة سياحية جذابة، حيث غالبا ما يزورون هذا البلد مرات عديدة في السنة، ويقضون فيه إجازاتهم، ويتمتعون بمبانيه القديمة وشوارعه المضيئة التي لا تنام وطبيعته الخلابة.

ورغم المأساة التي خلفها الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة كهرمان مرعش، في جنوب شرق تركيا يوم 6 فيفري الجاري، وبلغت قوته 7.8 درجات، إلا أن شغف الجزائريين من سياح وتجار في زيارة تركيا لم يتوقف، حيث أكد أصحاب الوكالات السياحية لـ "الخبر"، أن تركيا ما زالت تستهوي السياح الجزائريين، والرحالات ما زالت مستمرة دون إلغاء أو تأثر في عمليات الحجوزات لحركة الطيران والإقامات الفندقية، سيما إلى المدن التي يقصدها الجزائريون مثل إسطنبول، أنطاليا، وأنقرة.

وفي السياق، قال النائب الأول للنقابة الوطنية للوكالات السياحية مناصر شريف، في حديثه مع "الخبر"، أن عددا كبيرا من الجزائريين يفضلون تركيا كوجهة سياحية، بفضل التكلفة المنخفضة والنوعية المميزة للخدمات.

وأضاف أنه وبحكم أن الزلزال ضرب منطقة معينة فقط في تركيا، وهي كهرمان مرعش التي تبعد كثيرا عن بعض المراكز السياحية الرئيسية في البلاد مثل أنطاليا وإسطنبول، فإن ذلك لم يؤثر على النشاط السياحي، سيما الجزائر التي تعد من الدول العربية الرئيسة في "تصدير السياح" نحو ولايات تركيا المختلفة، حيث يتوافد عشرات الجزائريين من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، سواء رجال أعمال ومستثمرون أو عائلات، على وكالات السياحة لحجز رحلات إلى "لؤلؤة البحر الأسود".

وأوضح محدثنا أنه بالرغم من حجم الكارثة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية ضخمة، "إلا أن رغبة الجزائريين في زيارة تركيا لم تنطفئ، والدليل على ذلك أن نسبة المسافرين تبلغ حوالي 80 بالمائة أسبوعيا، إضافة لوجود حجوزات مسبقة لعدد من المرضى الملتزمين بإجراء الفحوصات والعمليات في المستشفيات والعيادات الطبية".

"الزلزال زاد الطين بلة"

وعلى النقيض من ذلك، يرى كريم زيتوني صاحب الوكالة السياحية "ساندنروك ترافل" في قسنطينة، أن نسبة المسافرين إلى تركيا تراجعت بشكل كبير بعد جائحة كوفيد 12، لأن الحصول على الفيزا أصبح صعبا جدا ويخضع لإجراءات صارمة، ناهيك عن الرسوم التي يفرضها مركز تقديم طلبات الحصول على تأشيرة تركيا في الجزائر، وخدمة التأمين الصحي للسفر .

وأردف زيتوني أن الزلزال العنيف زاد الطين بلة على أصحاب الوكالات السياحية لتكبدهم خسائر مالية ضخمة، حيث "أن 15 زبونا مسجل في وكالتي ألغوا رحلتهم إلى تركيا بتاريخ 18 فيفري الجاري، علما أن تكلفة التذكرة الواحدة تتراوح بين 6 إلى 7 ملايين".

كما أشاروا إلى أن نسبة السياح الجزائريين المتوافدين على تركيا تتراجع في فصل الشتاء، و50 بالمائة منهم تجار الكابة و"البزناسية"، وهؤلاء قد نقص نشاطهم أيضا بعد تضييق الحكومة الخناق عليهم من خلال تحديد قيمة البضائع المصرح بها من قبل المسافرين، والموجهة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي بـ 15 مليون سنتيم فقط.

من جهته، قال المتحدث باسم النقابة الجزائرية لوكالات السياحة ندير بلحاح، أن الزلزال لم يؤثر على توافد الجزائريين إلى تركيا، لكن المشكل المطروح أن العرض أكثر من الطلب في موسم الشتاء، حيث أن الخطوط الجوية الجزائرية تنظم رحلة يوميا من 250 مقعدا، والخطوط الجوية التركية بمعدل رحلة يوميا أيضا بـ 280 مقعدا، لكن أغلب الطائرات تغادر المطار شبه فارغة.

ولفت محدثنا إلى أن أغلب السياح هم تجار و"بزناسية"، يزورون تركيا للتنزه والتسوق في نفس الوقت، لتوفرها على مناطق سياحية متنوعة، ومقومات ثقافية، ناهيك عن الأسعار التنافسية.

الزلزال... أزمة مؤقتة

أما من وجهة نظر المكلف بالدراسات على مستوى الديوان الوطني للسياحة مراد أحداد، فإن الكارثة الطبيعية التي شهدتها تركيا تبقى أزمة مؤقتة وظرفية لن تؤثر على قطاعها السياحي، الذي يعمل على جذب السائحين، سيما الجزائريين.

وفيما يستبعد محدثنا تضييق الحكومة التركية على هذا القطاع للحفاظ على أمن السياح، في ظل هذا الظرف المؤقت، على حد تعبيره، قد تتخذ إجراءات في بؤر الزلزال فقط، سيما منطقة كهرمان مرعش الموجودة في منطقة صدوع أو فوالق غير نشيطة بكثرة، حسب خبراء في الجيوفيزياء وعلم الزلازل.

تركيا تتوقع استقبال 53 مليون سائح في عام 2023

تتوقع تركيا استقبال 53 مليون سائح في عام 2023، حسب محمد إيشلر، نائب رئيس اتحاد المشغلين والعاملين بقطاع الفندقة التركي.

وأردف أن تركيا تمكنت عبر اتخاذ خطوات سليمة في مجال السياحة، من التغلب على الأزمات التي واجهت القطاع السياحي العالمي، خلال جائحة كورونا، وظروف الحرب بأوكرانيا والانكماش بقطاعي الطاقة والغذاء بالعالم.

وأبرز إيشلر أن العدد الكبير للسياح، خلال هذا الموسم، يُعتبر مؤشرا على النجاح الذي حققته السياحة التركية عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص بغرض إيجاد حلول فعالة للأزمات والمشاكل.

وذكر أن الأداء الجيد الذي حققه قطاع السياحة في أشهر الصيف، سيواصل تسجيل نجاحات مهمة خلال أشهر الشتاء.

وتابع أن تركيا اتخذت مبادرات لزيادة عدد السياح من أوروبا، مردفا: "حاليا، تزداد الحجوزات لموسم الشتاء بنسبة 20 إلى 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي".

وأوضح أن "غالبية العروض توفر للسياح إجازة لطيفة لمدة أسبوعين، بمناطق مختلفة من تركيا، سيما في إسطنبول وإزمير وأنطاليا، حيث توجد مرافق سياحية وصحية وبنية تحتية قوية".

واستطرد قائلا: "نحن نعتبر هذا الرقم هدفا مهما بالنسبة للقطاع وأعتقد أننا سنحقق ذلك"، مشيرا إلى أن "تمديد الموسم السياحي سيُسهم في توفير فرص العمل، خاصة في أشهر الشتاء، حيث تنخفض أعداد السياح ويجري تسريح القسم الأكبر من الموظفين في الفنادق".