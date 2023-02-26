أمطار وثلوج على هذه الولايات

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح أن الأمطار تجتاح ولايات: الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، عنابة، سكيكدة، ميلة، جيجل، سطيف، بجاية، تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة وبومرداس، برج بوعريريج، الجزائر العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، مستغانم، وهران، عين تسموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيارت، سعيدة، النعامة، البيض، وذلك ابتداء من الساعة 18:00 إلى غاية منتصف الليل.

ووفق المصدر، فان الكمية المتساقطة تتعدى 40 ملم محليا.

كما أشارت الأرصاد الجوية إلى الثلوج كثيفة على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر، لاسيما مرتفعات خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، تيسمسيلت، تيارت وسعيدة، وذلك ابتداء من الساعة 15:00 إلى غاية منتصف الليل.