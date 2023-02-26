الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أفادت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، أن التساقط الكثيف للثلوج بولاية تيارت تيسمسيلت تسبب في صعوبة السير في بعض الطرق والمسالك التابعة للولايتين.

وأشارت ذات المصالح أن تيسمسيلت تعرف صعوبة السير على مستوى كل من الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ثنية الحد و تيسمسيلت، والطريق الوطني رقم 65 في شطره الرابط بين ثنية الحد والحسنية والطريق الوطني رقم 60 الرابط بين ثنية الحد وبرج الأمير عبد القادر، بسبب تركم الثلوج

وفي ولاية تيارت عرف الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين بلديتي فرندة وتيارت صعوبة السير بسبب تراكم الثلوج.