البيض: توقيف شخص وحجز مؤثرات عقلية

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيـض، من حجز 26 كبسولة من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي من عائدات الترويج مع توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 38 سنة.

تعود حيثيات القضية، إثر تحصل عناصر الأمن الحضري الأول على معلومات مؤكدة مفـادهـا وجود شخص تـقـوم بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية في الوسط الشباني، ليتم استغلال المعلومة والترصد لتحركاته حيث لاذ بالفرار بمجرد مشاهدته لعناصر الشرطة ، ليتم توقيفه بطريقة إحترافية وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي، ضبط بحوزته 26 كبسولة من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع و مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره: 44 ألف دج، ليتم تحويله إلى مقر الأمن الحضري وفتح تحقيـق في القضية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام النيابة المختصة، أين صدر ضده أمر بالإيداع في المؤسسة العقابية.