المغرب متورط..

أكد وزير خارجية الجمهورية الصحراوية الديمقراطية محمد سيداتي، إنّ المغرب من منح بطاقات دخول مزورة لوفد دولة الاحتلال الصهيوني للدخول إلى قاعة نيلسون مانديلا التي احتضنت المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

أوضح سيداتي في حوار له بالإذاعة الجزائرية "الدولية"، أنّ ما حدث في أديس أبابا، لم يكن ليحدث لولا "تآمر المغرب ضد إفريقيا لإقحامها في متاهات"، "وفرض عليها ما لا تريد"، لهذا أصبح المغرب، يشكّل خطرًا على الدول الافريقية، مؤكدًا أنّ المغرب "ترشّح لمقعد النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي بهدف سدّ الطريق على الجزائر، والتشويش على أحقيتها في نيل هذا المنصب".

وشرح: "هذه حادثة تورط المغرب في فضيحة منح شارات مزوّرة لوفد الكيان، ما مكّن الأخير من الدخول إلى قاعة المؤتمر الأخير للاتحاد الافريقي، قائلا ما كان لها أن تكون، لولا تآمر المغرب الذي كان وراءها، ومحاولته اقحام إفريقيا، وفرض عليها ما لا تريد"، مضيفًا: "المغرب كان يحاول الالتفاف على قرارات الاتحاد الإفريقي وتجاهلها واقحامه في متاهات، خصوصًا وأنّ الموقف الإفريقي أصبح واضحًا ويجب احترامه".

وبشأن وضعية الكيان في الهيئة القارية، أكد سيداتي أنّ "وضعية دولة الاحتلال كمراقب تمّ حسمه بتعليق عضويتها، وإنشاء لجنة مكوّنة من رؤساء دول معروفين، بمعنى أنّ هذا الكيان ليس له مكان في الاتحاد الإفريقي".

أشار سيداتي، إلى أنّه على الاتحاد الإفريقي اتخاذ إجراءات في حق المغرب إذا أثبتت التحقيقات تورطه، لمنع تكرار هذه التجاوزات، وأوضح: "إذا أثبتت التحريات تورط المغرب، نعتقد أنّ الاتحاد الافريقي عليه اتخاذ تدابير وإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الفضيحة".

وأكد سيداتي، أنّ الاتحاد الإفريقي التزم بالبحث والتحري لمعرفة الجهة التي تورطت في هذه القضية.