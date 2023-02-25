بدء اجتماع الجزائر الثاني لنداء الساحل

يُفتتح اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، الاجتماع الثاني "النداء من أجل الساحل" بمركز عبد اللطيف رحال (13.30 سا) بمشاركة 50 برلمانيًا دوليًا و20 داعية وإمامًا في لقاء يستمر إلى مساء الإثنين.

أكّد منذر بودن عضو هيئة اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالبرلمان الدولي، في تصريح بثتها القناة الإذاعية الأولى، أنّ "المقاربة الجزائرية هي في صلب هذا الاجتماع، ومن مبادئها إشراك المجتمعات المعنية بالحلول، وليس تحضير حلول في مخابر وإسقاطها على تلك المناطق".

ونوّه بودن إلى أنّ الاجتماع سيشهد طرح منظور جزائري بعيون كوكبة من طلبة منطقة الساحل.

بدوره، ذكر الخبير الأمني، أحمد ميزاب، أنّ تحصين الأمن الفكري للمجتمعات المحلية بهذه الدول، يكون من خلال بناء الوعي الفكري، مبرزًا دور المؤسسات الدينية في بلورة وصناعة الخطاب الديني المعتدل والوسطي داخل هذه المجتمعات.

في سياق متصل، نوّه المحلل السياسي أبو الفضل بهلولي إلى ضرورة إطلاق شراكة مستدامة مع الأطراف المحلية لمواجهة هذه الأفكار الخبيثة المتطرفة، وشدّد بهلولي على أنّ مواجهة الإرهاب تقتضي تفعيل المقاربتين الأمنية والقانونية.