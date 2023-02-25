إعادة فتح سفارة الجزائر بأوكرانيا

قررت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إعادة فتح سفارة الجزائر بكييف "أوكرانيا"

ووفق بيان الوزارة أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم إعادة فتح سفارة الجزائر بكييف "أوكرانيا".

وأضاف بيان الوزارة أن هذا القرار يندرج في إطار الحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية ومصالح الجالية الوطنية في هذا البلد

أشار ذات المصادر أن سفارة الجزائر بكييف التي جمدت أنشطتها جراء تدهور الأوضاع الأمنية في أوكرانيا سيتم تسييرها من قبل القائم بالأعمال، مؤكدا أن هذا القرار سيكون ساريا في أقرب الآجال.