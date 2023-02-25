تفاصيل جديدة بشأن صب الزيادات في الأجور والمعاشات

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوشف شرفة، اليوم الاحد، أنه سيتم صب كل المعاشات بالزيادات المقررة اعتبارا من 10 إلى 20 مارس المقبل.

وأكد وزير العمل في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن زيادة المعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية سيستفيد منها أزيد من 8 ملايين شخص، بينما الزيادة في الأجور تمس مليوني و800 ألف شخص، 90 بالمائة موظفين و10 بالمائة متعاقدين.

وأضاف شرفة إلى أن منحة التقاعد تمس مليونين و985 ألف مستفيد ومنحة البطالة تمس مليوني مستفيد، مشيرا إلى أن منحة البطالة بصيغتها الجديدة 15000 دج تم صبها ابتداء من شهر جانفي الماضي لفائدة البطالين المسجلين.

أشار المتحدث أنه سيتم صب كل المعاشات بالزيادة المقررة قبل حلول شهر رمضان الفضيل.

كما أكد شرفة أن نسبة الإدماج في القطاع الإداري بلغت 98.5 بالمائة بعد إدماج 321.621 من مجموع 326.115 مستفيد.