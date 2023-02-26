غليزان:الأمن يفكك شبكة دعارة

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بغليزان من تفكيك شبكة دعارة متكونة من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 و 30 سنة من بينهم فتاتان، اتخذوا محلا للشيشة بمدينة غليزان وكرا لممارسة الفسق والدعارة.

وجاءت العملية بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد بتردد مجموعة من الأشخاص على محل الشيشة، ويقومون بممارسة الفسق والدعارة، وتعاطي المؤثرات العقلية، ليتم وضع خطة محكمة، مع تسخير الوسائل المادية والبشرية اللازمة.

وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم مداهمة محل الشيشة أين تم توقيف الشبكة المتكونة من 06 أشخاص كما سلف الذكر، وحجز كمية من الأقراص المهلوسة. وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.