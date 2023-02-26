أمن العاصمة يطيح بشبكات إجرامية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية (02) باب الزوار في قضيتين منفصلتين من تفكيك شبكات إجرامية مختصة في الترويج والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته، أن "العملية تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، حيث أفضت التحريات في هاتين العمليتين إلى إيقاف ستة (06) أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة".

كما تم "ضبط وحجز 6 كلغ من الكيف المعالج، و4050 قرص من المؤثرات العقلية، و5 هواتف نقالة، بالإضافة إلى 3 مركبات سياحية"، وفقا لنفس المصدر.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية -- يضيف البيان -- " تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضيتي الحيازة، النقل، التخزين، الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار جماعة إجرامية منظمة".