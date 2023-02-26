الأساتذة يشلون الدراسة بثانوية بوقاسمي بالمدية

شل أساتذة ثانوية الشهيد الطيب بوقاسمي بالمدية صبيحة اليوم الأحد، الدراسة كليا استجابة لبيان التكتل النقابي الصادر الخميس المنصرم مطالبين وبإصرار نزول لجنة تحقيق وزارية للوقوف على مدى جسامة الأخطاء الإدارية التي قام بها المدير المحول بعد الخطأ الفادح مع تلاميذ الثانوية والذي نجم عنه مقاطعة الدراسة من طرفهم .

وعدد البيان الذي تحوز "الخبر" نسخة منه، مختلف التجاوزات الخطيرة التي وقع فيها المدير بتحويله قصرا لمشرفين تربويين وتوقيفه أستاذ التربية البدنية تحفظيا وإحالته على العدالة من طرف المديرية قبل أن يتم تبرئته من قضاء المدية وسط ترحيب واسع من الأسرة التربوية بإنصاف القضاء للأستاذ المظلوم.

هذا وقد أكد التكتل أن الإضراب مفتوح ولن يتوقف إلا بمجيء لجنة وزارية وكشف أمور وتجاوزات وصفت بالخطيرة. آملين أن يتدخل الوزير شخصيا في هذه القضية التي تسببت في ضرب استقرار المؤسسة.