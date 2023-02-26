غليزان: توقيف مروج مؤثرات عقلية بحوزته 104 كبسولة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو في غليزان، من توقيف شخص وحجز 104 قرص مهلوس، وهذا بعد استغلال معلومات مفادها قيام شخصين بترويج المؤثرات العقلية على متن مركبة بمدينة وادي أرهيو.

وبعد عملية الترصد، تم توقيف أحدهما الذي كان على متن مركبة وبحوزته 104 كبسولة، كما لاذ شريكه بالفرار.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم ضبط خلال عملية تفتيش مسكنه مبلغ مالي من عائدات الترويج، بالإضافة إلى شفرتين حادتين (كيتار) تستعمل في عملية تهيئة هذه السموم للبيع، وقد قدم المروج أمام الجهات القضائية.