غليزان:مزورا الأوراق النقدية في قبضة الأمن

وضعت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان حدا لنشاط شخصين يقومان بطرح للتداول أوراق نقدية مزورة للعملة الوطنية من فئة 2000 دج، وحجز مبلغ مالي مزور مقدر بـ 16000دج، وذلك بناء على معلومات واردة إلى ذات الفرقة تفيد بوجود شخص يقوم بطرح للتداول أوراق نقدية مزورة.

وبعد عملية الترصد، تم توقيفه بصدد طرح عملات نقدية مزورة بداخل إحدى المؤسسات العمومية من أجل تسديد فاتورة، حيث ضبط خلال عملية التلمس الجسدي على مبلغ مالي قدره 52500 دج من بينها مبلغ مالي مزور قدره 16000 دج من فئة 2000 دج. ومواصلة للتحقيق مع المشتبه فيه أفضت إلى توقيف شريكه في العملية. وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم عرض الأوراق النقدية المحجوزة على البنك المركزي أين اتضح أنها مزورة. حيث تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهما، اللذان قدما بموجبه أمام العدالة، عن قضية حيازة و طرح أوراق نقدية مزورة عن قصد لغرض التداول في الإقليم الوطني.