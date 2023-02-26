المدية: توقيع اتفاقية بين صيدال وقطاع التكوين المهني

أشرف، اليوم الأحد، والي ولاية المدية خلال افتتاح السنة التكوينية الجديدة على مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين ومؤسسة صيدال.

للعلم فقد تم إدراج تخصص جديد وهو الإنتاج الصيدلاني بتعداد 50 مقعدا

وقد دعا والي المدية مؤسسة صيدال إلى استقطاب الشباب عبر إدماجهم عقب إنهاء تربصهم ما يعتبر محفزا للانخراط في المؤسسات التكوينية

للإشارة فقد سمحت الدورة بمنح وتخصيص 6231 مقعد بيداغوجي موزعين على كل أنماط وأجهزة التكوين، بزيادة 1047 منصب جديد مقارنة بالدورة السابقة. كما تم تخصيص 112 تخصص موزعين على 17 شعبة مهنية تتصدرها: البناء والأشغال العمومية بــ 850 مقعد، المعلوماتية الرقمنة والاتصال بــ 696 مقعد والفلاحة بـ 641 مقعد. إلى جانب تخصصات جديدة على غرار الإنتاج الصيدلاني وغيرها بهدف تحسين قابلية التشغيل لهذه الفئة.