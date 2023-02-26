عودة لاعب " الخضر" تتأجل

تحدث مدرب نادي آسي ميلان الإيطالي، عن عودة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى المنافسة.

وقال بيولي خلال الندوة الصحفية، التي تسبق مباراة اليوم أمام أتلانتا ضمن منافسات " السيري أ" :" لا يزال يعاني من إصابة طفيفة، هذا لم يسمح له بالتعافي بعد ، لأنه لم يكن على ما يرام بعد ، لكن يجب أن يتعافى الأسبوع المقبل".

وغاب بن ناصر عن مباراة النادي " اللومباردي"، مؤخرا بسبب معاناته من إصابة عضلية على مستوى أوتار الركبة اليسرى.

يذكر أن الطاقم الفني والطبي للميلان، رفضا سابقا المجازفة ببناصر خوفا من تفاقم إصابته.