Chorfa évoque le dossier de l'augmentation des salaires et des retraites

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfac a indiqué ce dimanche que toutes les pensions seront payées avec les augmentations prévues du 10 au 20 mars.

Dans une déclaration à la télévision algérienne, le ministre du Travail a confirmé que l’augmentation des pensions approuvée par le président de la république bénéficierait à plus de 8 millions de personnes, et que l’augmentation des salaires concernera 2 800,000 personnes, 90 % des employés et 10 % des contractuels.