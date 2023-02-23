شركة التأمين ترفع رأسمالها إلى 35 مليار دينار

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين (أس- أ- أ)، اليوم الأحد في بيان لها، عن رفع رأسمالها إلى 35 مليار دينار جزائري (دج) مقابل 30 مليار دج سابقا.

وأوضحت الشركة العمومية في بيانها أن "الجمعية العامة العادية للشركة اتخذت في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 فيفري 2023، في دورة غير عادية، قرار برفع رأسمالها بإدماج الاحتياطات الاختيارية بمبلغ 5 ملايير دينار جزائري، لرفعه من 30 مليار دج إلى 35 مليار دج".

هذا القرار "الهام"، يضيف البيان، جاء لتتويج "عدة سنين من نجاح المؤسسة، التي تحتفل هذا العام بالذكرى 60 من تأسيسها ويسمح لها بتأكيد مكانها الريادي في السوق وتعزيز قدرتها المالية لتطوير نشاطاتها".

وأضافت المؤسسة أن "الرفع من مستوى الرأسمال يشكل ضمان للملائة المالية من جهة والتي تؤكد من جهة أخرى مرونة الشركة اتجاه العديد من تطورات محيطها، ويدل بقوة على قدرتها كمؤسسة تأمين لمواجهة واحترام التزاماتها الراهنة والمستقبلية".

بأموال خاصة تقدر بـ 42 مليار دج وشبكة توزيع متكونة من 757 نقطة بيع، بما فيها شبابيك التأمين البنكي، التي تغطي كافة التراب الوطني الشاسع، تؤكد الشركة الوطنية للتأمين "التزامها على تقديم أحسن العروض والخدمات الممكنة لتلبية رغبات الملايين من العملاء والزبائن"، يقول البيان.