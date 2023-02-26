الجلفة: وفاة شخص في اصطدام سيارة بشاحنة

تسبب حادث مرور وقع، اليوم الأحد، في وفاة شخص وإصابة آخر بجروح اثر اصطدام بين سيارة وشاحنة بالطريق الوطني رقم 40 في الشطر الرابط بين سيدي لعجال وحاسي فدول بالجلفة أين تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بسيدي لعجال في حدود الساعة 10 سا و 17 دقيقة لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارة من نوع تويوتا وشاحنة من نوع رونو بالطريق الوطني رقم 40 الشطر الرابط بين سيدي لعجال وحاسي فدول حوالي 25 كلم.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 81 سنة في عين المكان، وإصابة أخر تم نقله من طرف سيارة مدنية، أين تم تحويل الضحية المتوفية إلى القطاع الصحي بحاسي فدول.