البويرة: فتح 8091 منصب تكوين خلال دورة فيفري

أشرف والي ولاية البويرة عبد الكريم لعموري اليوم،على الدّخول التكوين المهني لدورة فيفري 2023 من المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني حداد محمّد ببلدية مشدالة ب 50 كلم شرق مقر ولاية البويرة.

وخلال إلقاءه الكلمة كشف الوالي عن مستجدات الدخول التكويني الجديد لدورة فيفري 2023، أين كشف عدد المناصب المبرمجة وهي 8091منصب موزعة على: 3694منصب تكوين متوج بشهادة دولة بنسبة 45.66بالمائة و 4397 منصب تكوين متوج بشهادة تأهيل بنسبة 54.34بالمائة

وأضاف أنه وخلال تسيجل الدفعة الجديدة فيفري 2023 شهدت برمجة تخصصات جديدة منها إنشاء مشتلة اشجار وهو تكوين تأهيلي متواجد مركز بالمعهد المتخصص في الفلاحة بالا خضرية

كما تم خلال مراسيم الإشراف على الدخول دفعة فيفري 2023 الإبرام على 04 اتفاقيات مع الدخول الجديد مع المجموعة الاقليمية للدرك الوطنيمع مديرية الصحة اتفاقية مع مديرية الطاقةاتفاقية مع الجامعة.