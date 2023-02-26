الجلفة: حجز 5856 وحدة مشروب كحولي

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بأمن دائرة عين وسارة في الجلفة، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة بإحدى المستودعات بمدينة عين وسارة، يقودها شخص في العقد الخامس من عمره.

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها وجود كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على متن شاحنة داخل مستودع بمدينة عين وسارة ليتم بعد التنسيق مع النيابة المحلية لذات المدينة، مداهمة المستودع و توقيف الشاحنة المعنية بداخله، أين تم حجز، بعد عملية تفتيش دقيقة، كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدر عددها الإجمالي بــ:5856 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع والأحجام.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قُدِمَ المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، أين تم بعد إجراءات المثول الفوري، الحكم عليه بعقوبة 06 أشهر حبس نافذة بدون ايداع وغرامة ملية قدرها 20 الف دج.



