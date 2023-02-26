توقيف المدرب سمير زاوي إلى غاية الاستماع إلى أقواله

قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، توقيف مدرب فريق صفاء خميس مليانة، سمير زاوي، إلى غاية الاستماع إلى أقواله، في الجلسة المقررة يوم غد الاثنين 27 فبراير بالجزائر، بسبب "سوء التصرف" خلال خسارة الفريق أمام نجم بن عكنون لحساب الجولة 18 من بطولة الرابطة الثانية لمجموعة وسط غرب، والتي جرت بتاريخ 17 فبراير.

وأوردت الرابطة في بيان لها على موقعها الرسمي أن "عقوبة سمير زاوي تبدأ يوم 23 فبراير الجاري"، مشيرة أن "تفاصيل أخرى ستتبع هذه القضية".

من جهته، عوقب لاعب الصفاء، هشام مرابط، بلقاءين بسبب ارتكابه لـ"خطأ خطير" خلال نفس المقابلة أمام نجم بن عكنون.

وتطرقت لجنة الانضباط إلى عدد من العقوبات الأخرى والتي تتعلق أغلبيتها بالاحتجاج على القرار.

من جانبه، تعرض إسماعيل غزاير، لاعب شباب باتنة (وسط شرق)، إلى عقوبة أربع مباريات فضلا عن غرامة مالية بـ25 ألف دينار جزائري، بسبب تصرف غير رياضي تجاه الرسميين، خلال المقابلة أمام اتحاد الشاوية والتي انتهت بالتعادل (0-0).

ويحتل شباب باتنة المرتبة الثامنة في الترتيب العام لمجموعة وسط شرق بـ24 نقطة، فيما يتواجد فريق الشاوية في الصف الـ11 بمجموع 23.

من جهته، يحتل نجم بن عكنون المرتبة الثانية لمجموعة وسط غرب، برصيد 40 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه الصفاء الصف السادس بـ29 نقطة.