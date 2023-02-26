جورجيا ميلوني تتعهد بالتصدي للهجرة غير الشرعية

تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بالتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط اثر مقتل 40 مهاجرا غير شرعي صباح اليوم الاحد قبالة السواحل الايطالية.

وأكدت ميلوني في بيان لها اليوم الأحد عقب حادث غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل بلادها أن حكومتها ملتزمة بالتصدي لهذه الظاهرة، مشددة على أن ذلك "يتطلب قبل كل شيء تعاون أكبر من دول المغادرة والمنشأ".

وأعربت في سياق متصل عن "حزنها على الأرواح التي فقدت" اذ لقي ما لا يقل عن 40 مهاجرا مصرعهم إثر غرق مركبهم فجر اليوم قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا.

وتعد إيطاليا احدى البوابات الرئيسية للهجرة عن طريق البحر من افريقيا الى أوروبا، حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة منذ 2014 مقتل وفقدان أكثر من 20 ألف مهاجر وسط البحر المتوسط.