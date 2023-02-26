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الفريق أول شنقريحة يستقبل وزير الدولة المكلّف بالقوات المسلحة البريطانية

أخبار الوطن
26 فيفري 2023 ()
خ.د
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استقبل، اليوم الأحد ، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وزير الدولة المكلّف بالقوات المسلحة البريطانية السيد جايمس ستيفان هيبي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام .

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني ، فقد تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء إلى حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين وسبل تعزيزه أكثر مستقبلا .

كما تناول الجانبان التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الأفريقية على وجه الخصوص.

وأضاف البيان ، أن الطرفان  ناقشا وجهات النظر حول القضايا ذات الإهتمام المشترك .

من جهة أخرى ، قال الفريق أول السعيد شنقريحة" إن هذا النوع من النشاطات واللقاءات يمثل فرصا مواتية للإرتقاء بالحوار الإستراتيجي بين الجزائر وبريطانيا العظمى إلى مصاف تطلعات مؤسستينا ."

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